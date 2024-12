Mest populære Nylig lagt til Programvare for lydredigering - Mest populære apper - Malaysia

Programvare for lydredigering gjør det mulig for brukere å lage og endre lydfiler. Lydredaktører og ingeniører bruker disse verktøyene til å mikse eller slette deler av lyd, justere bestemte regioner og utvikle nye lydkomponenter. Disse programmene inkluderer ofte effekter for å endre lyden til lydfiler på forskjellige måter. De støtter vanligvis flere filformater, for eksempel MP3, WAV, Windows Media og MPEG-4. Lydredigeringsprogramvare er mye brukt av lydingeniører, musikkprodusenter, miksere, redaktører og lyddesignere innen musikk-, film- og TV-produksjon. Den brukes ofte sammen med videoredigeringsprogramvare og i samarbeid med videoproduksjonsteam.