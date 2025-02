Programvare for publikumsrespons - Mest populære apper - San Marino

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro tilbyr fullstack online undersøkelsesprogramvare for å hjelpe deg med å samle inn data og utføre både kvantitative og kvalitative analyser med det samme verktøyet. Den brukervennlige programvaren inkluderer produkter for oppretting, distribusjon og analyse av nettbaserte spørreundersøkelser, avstemninger, tester og spørrekonkurranser. QuestionPro inkluderer 350+ gratis undersøkelsesmaler og mer enn 40 spørsmålstyper, 15+ logikktyper og et bredt spekter av undersøkelsesrapporter. Den tilbyr verktøy for å nå respondenter via e-post, integrerte popup-vinduer, SMS, QR-kode og sosiale mediekanaler. Dens offline mobilapp lar deg samle inn data fra deltakere selv i områder med begrenset eller ingen internettforbindelse. Du kan merke undersøkelsene dine med tilpassede temaer, logo, farger og mer. De ferdiglagde og tilpassede temaene lar deg lage merkeundersøkelser med logoen din, farger, fonter og mer. Sanntidsrapportdashbordet gir en rask oversikt over undersøkelsens ytelse, sammen med funksjoner for å se nærmere på. Den tilbyr mer enn 40 rapporter for både kvantitative og kvalitative data, som kan eksporteres til standardformater som PDF, Word, SPSS og Excel. QuestionPro Surveys overholder datavern- og sikkerhetsforskrifter som GDPR, ISO 27001, HIPAA og mange flere. Den støtter integrasjon med 20+ tredjepartsapplikasjoner, inkludert CRM, markedsføringsautomatisering og produktivitetsverktøy. Det beste av alt er at kundestøtteteamet er tilgjengelig 24 timer i døgnet for å garantere at prosjektet ditt blir en suksess! Med over 10 millioner brukere i 100 land, har den levert undersøkelsesprogramvare til Fortune 100-selskaper, akademiske institusjoner, små bedrifter og individuelle forskere i over 20 år. Prøv Essentials-kontoen nå. Det er gratis hele livet, krever ikke kredittkort, og kommer med 80+ funksjoner – den høyeste i undersøkelsesprogramvareindustrien!