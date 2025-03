Audience Intelligence-plattformer - Mest populære apper - Vatikanstaten

StatSocial

StatSocial er bransjens eneste leverandør av sosial publikumsinnsikt på tvers av plattformer, som gir informerte, datadrevne markedsføringsbeslutninger på tvers av globale byråer og Fortune 500-merker. StatSocials Silhouette™-plattform gir rike, omni-kanals sosiale publikumsdata som gjør det mulig for markedsførere å handle mot ethvert publikum på en rekke måter: > Forstå ethvert publikums unike interesser, tilhørighet og preferanser > Gjennomfør undersøkelser på tvers av enhver forbruker, konkurrent, merkevare eller sosial målgruppe > Identifiser organisk eksponerte målgrupper for sosiale kampanjer og influencer-kampanjer > Implementer merkevaremålingsstudier alt-i-plattformen > Identifiser influencere som publikum engasjerer seg i og valider eksisterende partnerskap > Berik ethvert første- eller tredjepartsdatasett > Lag sosiale paneler for overvåking, eller last opp sosiale målgrupper for videre analyse > Oppdag foretrukne mediekanaler for svært personlige, programmatiske kampanjer