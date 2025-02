Audience Intelligence-plattformer - Mest populære apper - Tonga

Khoros

Khoros Marketing gjør det mulig for kunder å forenkle sin komplekse sosiale markedsføringsoperasjon for å bygge og beskytte merkevaren deres. Khoros Marketing tilbyr kunder: * Sosial markedsføring: Orkestrere, styre, engasjere og måle integrerte sosiale kampanjer i en lett konfigurerbar og svært tilpasningsdyktig plattform. * Intelligens: Hold deg foran markedet, konkurrentene dine og publikum med kraftig, men likevel tilgjengelig innsikt basert på ubegrenset sanntidssøk på tvers av offentlige sosiale kanaler. * Vault: Beskytt merkevaren din på tvers av det sosiale fotavtrykket ditt med tilgang og legitimasjonsadministrasjon. * Erfaringer: Inspirer publikumsdeltakelse på tvers av dine digitale eiendommer gjennom kraften til sosial UGC. * Viktige fordeler inkluderer: Skaler interaksjonene dine: Ta med alle teamene, kanalene og innholdet på én plattform for å administrere integrerte sosiale kampanjer. * Beskytt merkevaren din: Sentralisert synlighet og kontroll over kontotilgang, innholdsgodkjenning og team betyr å beskytte merkevarenes egenkapital i stor skala. * Mål det som betyr noe: Oversett den sosiale ytelsen din til beregninger som er viktige for virksomheten din med konfigurerbare dashbord og dataeksport. * Krisehåndtering: Hold deg på toppen av enhver krise ved å forstå når kriser dukker opp, og hvordan og når du skal engasjere deg ved å bruke sanntidsdata og tilpassede varsler. * Konkurransedyktig intelligens: Utvikle konkurransedyktige benchmarks og spor konkurrentenes kampanjer for å sikre meningsfull merkevaredifferensiering.