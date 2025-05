Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Auksjonsprogramvare - Mest populære apper

Auksjonsprogramvare tilbyr auksjonararar og arrangementsarrangørar ein digital plattform for å effektivt planlegge, administrere og gjennomføre auksjonar. Disse verktøyene lar brukere lage lageroppføringer, vanligvis gjennom et nettgrensesnitt, og forenkle bud- og betalingsprosessen. De fleste moderne auksjonsløsninger støtter mobil eller papirløs budgivning, mens noen fortsatt tilbyr muligheten til å lage fysiske budark om nødvendig. Deltakere mottar sanntidsvarsler når de blir overbudt eller når de vinner, komplett med instruksjoner for betaling og varehenting. Brukere kan også generere rapporter for å spore fortjeneste, gjenværende beholdning, salg, donasjoner og andre nøkkeltall. I tillegg inkluderer noen programvare forbedrede hendelsesadministrasjonsfunksjoner som billettsalg, gjesteinnsjekking og grunnleggende markedsføringsverktøy.