Ecomail er en e-post- og omnikanalmarkedsføringsplattform. Kommuniser effektivt med kunder ved hjelp av e-post, SMS, Facebook. Hos oss kan du gjøre dette enkelt og automatisk, men med individuell omsorg. Bruk vårt dra-og-slipp-redigeringsprogram og lag vakre, responsive maler eller velg en av 100 forhåndslagde maler. Vær et skritt foran og bruk personlig tilpasning, dynamisk innhold for å skille seg ut i kundenes innbokser. Bruk våre avanserte segmenteringsalternativer for å tilpasse innhold og reagere på kundeatferden din. I tillegg kan du utvide databasen din ved å bruke registreringsskjemaer og Facebook-annonser. Forbedre med omfattende rapporter. Vi tilbyr data om OR, CTR, avvisningsfrekvens eller klager på søppelpost. I tillegg kan du se konverteringsfrekvensen, inntektene, aktiviteten til hver kontakt, klikkkart, åpninger på skrivebord og mobil, e-postklienter og mye mer nyttig innsiktsstatistikk. Dra nytte av vår enkle automatiseringsbygger og la automatisering jobbe for deg. Bruk maler for de mest populære automatiseringene - velkomstserier, rabatt på første kjøp, bursdagsautomatisering, forlatt handlekurv, belønning for kjøp, e-boknedlasting og mer. Få data rett fra butikken din ved hjelp av integrasjoner – vi tilbyr Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API og mer. Prøv Ecomail med vår en måneds gratis prøveperiode for å se selv! Vi gjorde sending av nyhetsbrev og kommunikasjon med kundene dine enkelt og tilgjengelig med bare noen få trinn. Vår støtte er gratis for alle brukere. Vi er alltid her for deg på [email protected] Våre betalte planer begynner på 5€ per måned.