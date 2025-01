Attribusjonsprogramvare - Mest populære apper - Det palestinske området

TrafficGuard

Med TrafficGuard trenger du aldri å bekymre deg for at forurenset trafikk ødelegger kampanjeinnsatsen din igjen. Vår banebrytende ML/AI-drevne teknologi filtrerer bort dum og sofistikert, uredelig trafikk i sanntid, og sikrer at annonsekostnadene dine er rettet mot ekte klikk og konverteringer av høy kvalitet. Dette betyr forbedrede kampanjeresultater og høyere avkastning på annonsekostnadene dine (ROAS). Den kraftige løsningen sikrer at hver krone av annonsekostnadene dine er ivaretatt, slik at du kan fokusere på å nå markedsføringsmålene dine med ro i sinnet. La TrafficGuard ta bekymringen fra beskyttelsen av annonsesvindel, og hjelp deg med å beskytte dine.. - Google Søkekampanjer (PPC) - Mobil UA-kampanjer - Tilknyttede forbruk - Sosiale nettverk Men vi stopper ikke bare ved teknologi - vår ekspertkampanjeadministrasjon og kundeservice i verdensklasse sikrer at du har en partner du kan stole på for alle dine behov for beskyttelse av annonsesvindel.