Attribusjonsprogramvare - Mest populære apper - Malaysia

Bedrifter bruker programvare for markedsføringsattribusjon for å analysere hvordan ulike handlinger, hendelser eller berøringspunkter gjennom prospekterings- og salgsprosessene påvirker den generelle suksessen til deres markedsførings- og salgsinnsats. Ettersom et lukket salg vanligvis er et resultat av et komplekst samspill av flere faktorer som skjer i en noe uforutsigbar sekvens, kan det være utfordrende å bestemme nøkkelbidragsyterne til suksess. Markedsføringsattribusjonsprogramvare spiller en avgjørende rolle i å tildele verdi til hver faktor som kan ha påvirket suksessen til et salg, basert på dets innvirkning på kunden eller prospektet under interaksjoner med selskapet. Denne programvaren fungerer som et sentralt knutepunkt og konsoliderer data fra ulike markedsførings- og programvareverktøy, sømløst integrert med løsninger som brukes av salgs-, markedsførings- eller PR-avdelinger, for eksempel CRM, markedsføringsautomatisering, e-postmarkedsføring, e-postsporing, etterspørselsgenerering og salg analyseverktøy.