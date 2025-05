Vurderingsprogramvare - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Vurderingsprogramvare lar lærere lage og administrere tester digitalt, ved hjelp av enheter som datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett. Disse plattformene forenkler prosessen med å levere eksamener, karakterisere svar og analysere resultater. De blir brukt av forskjellige utdanningsinstitusjoner, inkludert K-12-skoler og universiteter, samt selskapets HR-team, sertifiseringsorganer og andre organisasjoner som krever vurderinger. Med vurderingsprogramvare kan instruktører designe forskjellige typer spørsmål på plattformen eller velge mellom et bibliotek med ferdiglagde spørsmål. Vurderinger kan leveres til studenter via en portal eller mobilapp og graderes automatisk når de har fullført testen. Mens mange vurderingsprogramvareprodukter fokuserer på tradisjonelle tester og quizer, gir noen også alternative evalueringsmetoder, for eksempel å samle live -svar fra studenter eller la dem lage ePortfolios for instruktører å gjennomgå.