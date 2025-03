UniteAR

En innovativ ikke-kodende augmented reality SaaS-plattform unitear tilbyr en nyskapende augmented reality (AR) -løsning som ikke krever kodingsevner, noe som gjør AR-skapelsen tilgjengelig for alle. Med UniaNear kan brukere lage engasjerende AR -opplevelser som sømløst jobber med både AR -apper og webarplattformer, og gir en allsidig rekkevidde for innholdet. Personlige nettadresser med virksomhetsnavnet UniaNear lar brukere tilpasse nettadressene sine med sitt eget forretningsnavn, noe som gir dem et unikt og merket digitalt rom i AR -verdenen. Denne funksjonen forbedrer ikke bare merkevarens tilstedeværelse, men sikrer også en minneverdig brukeropplevelse. Tilpassede AR -apper for Android og iOS I tillegg til Webar, gir UNITEAR brukere brukere til å utvikle tilpassede AR -applikasjoner for Android og iOS. Denne muligheten gjør det mulig for bedrifter å tilby en skreddersydd og engasjerende AR -opplevelse for publikum, og ytterligere skiller dem fra konkurransen. Sentrale fordeler med UNIGEAR: Forenklet AR -oppretting: UNIGEAR fjerner kodingsbarrieren, noe som gjør det enkelt for brukere å bringe AR -ideene sine til live. Cross-Platform Compatibility: Reach brukere på både AR-apper og webar sømløst, og sikrer maksimalt publikumsengasjement. Merkepersonalisering: Tilpass nettadresser med nettet med ditt forretningsnavn for å etablere en unik tilstedeværelse i AR -landskapet. Utvikling av mobilapp: Lag tilpassede AR -applikasjoner for Android og iOS for å imøtekomme publikums spesifikke behov. Future-Ready: Hold deg i forkant av AR-teknologien, og posisjonerer merkevaren din som innovatør. UNITEAR inviterer brukerne til å utforske de ubegrensede mulighetene for utvidet virkelighet, og gir en plattform der kreativitet ikke kjenner noen grenser. Ved å forene seg med UniaNear, kan bedrifter benytte seg av det transformative potensialet til AR og gjøre en varig innvirkning på publikum.