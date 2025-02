AR WYSIWYG-redigeringsprogramvare - Mest populære apper - Tonga

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

En utvidet virkelighet (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG)-editor gir brukere med minimal eller ingen kodingsekspertise mulighet til å lage AR-opplevelser uten problemer. Med intuitive dra-og-slipp-funksjoner gjør AR WYSIWYG-redigerere det lettere for AR-utviklere å importere 3D-objekter, kjent som målbilder, og sømløst integrere dem i forhåndsdesignede scener. Disse målbildene skal kunne oppdages og spores av kameraets perspektiv, slik at de kan overlegges med HTML-innhold. Dessuten lagrer en AR WYSIWYG-redigerer disse målbildene sikkert, og gir brukerne fleksibiliteten til å se på nytt og endre dem etter behov. Disse verktøyene er spesielt fordelaktige for personer som er interessert i å lage AR-mobilapplikasjoner uten kompleksiteten til tradisjonelle kodingskrav.