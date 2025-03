Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning er et B2B-programvare som en tjeneste (SaaS)-selskap som spesialiserer seg på fjernhjelp. Det gir neste generasjons videosamarbeidstjenester som gjør det mulig for et selskaps eksperter å jobbe praktisk talt side ved side med alle som trenger hjelp, hvor som helst i verden. Selskapets skybaserte løsning bruker utvidede virkelighetsfunksjoner, inkludert sammenslåing av to videostrømmer og bruk av 3D-kommentarer for å forbedre sanntidskommunikasjon og løse vanskelige problemer. Help Lightning brukes til installasjon, inspeksjon, opplæring, service og reparasjon av komplekst utstyr og produkter. Med Help Lightning ser kundene umiddelbare ytelsesforbedringer, inkludert en økning i førstegangsfikseringsrater, færre truckruller, utvidet arbeidsstyrkekapasitet og en økning i sluttkundetilfredshet samtidig som tjenesteinntekter og marginer forbedres.