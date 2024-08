AR-samarbeidsverktøy - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

AR Collaboration-verktøy brukes til å trene, samarbeide og gi teknisk støtte fra et eksternt miljø ved å bruke utvidet virkelighet (AR)-applikasjoner. AR Collab-verktøy brukes ofte til å gi ekstern støtte på områder som vedlikehold, produksjon, bil og verktøy. I disse feltene kan brukere koble maskinvare som telefoner, nettbrett eller AR-briller til programvare som gir dem visuelle instruksjoner som viser dem hvordan de skal utføre vedlikehold på et gitt utstyr. Et eksempel kan være et maskineri som har gått i stykker, og nå må en feltarbeider lære å fikse det. AR-samarbeidsprogramvare kan ikke bare gi visuelle instruksjoner som viser arbeideren nøyaktig hvor sammenbruddet på utstyret er, men den kan også koble ham med et eksternt støtteteam som kan se nøyaktig hva arbeideren ser. Sammen kan de samarbeide om å løse problemet ved hjelp av AR og visuelle instruksjoner.