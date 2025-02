Programvare for skjerming av applikasjoner - Mest populære apper - Tonga

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler er ledende innen klientsidebeskyttelse og samsvar. Vi var de første til å slå sammen avansert polymorf JavaScript-obfuskering med finkornet tredjeparts tagbeskyttelse i en enhetlig plattform for beskyttelse og samsvar på klientsiden. Vår integrerte løsning sikrer et robust forsvar mot nåværende og nye cybertrusler på klientsiden, digital skimming, datalekkasjer og IP-tyveri, og gir programvareutvikling og digitale team mulighet til å innovere på en sikker måte. Med Jscrambler vedtar bedrifter en enhetlig, fremtidssikker sikkerhetspolicy på klientsiden, samtidig som de oppnår samsvar med nye sikkerhetsstandarder, inkludert PCI DSS v4. Alle Jscrambler-produkter er fullstendig kompatible med alle de viktigste teknologiske rammeverkene og stablene, inkludert HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic og NativeScript. Med Jscrambler vedtar bedrifter en enhetlig, fremtidssikker sikkerhetspolicy på klientsiden, samtidig som de oppnår samsvar med nye sikkerhetsstandarder. Jscrambler betjener et mangfold av kunder, inkludert topp Fortune 500-selskaper, nettforhandlere, flyselskaper, medier og finanstjenestefirmaer hvis suksess avhenger av å trygt engasjere seg med kundene sine på nettet. Bli med oss ​​i å forme fremtiden for nettsikkerhet og muliggjøre fryktløs digital innovasjon.