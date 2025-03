Application Security Posture Management (ASPM) programvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

Xygeni

Sikre din programvareutvikling og levering! Xygeni Security spesialiserer seg på Application Security Posture Management (ASPM), og bruker dyp kontekstuell innsikt for å effektivt prioritere og administrere sikkerhetsrisikoer samtidig som støy og overveldende varsler minimeres. Våre innovative teknologier oppdager automatisk ondsinnet kode i sanntid ved publisering av nye og oppdaterte komponenter, varsler umiddelbart kunder og setter berørte komponenter i karantene for å forhindre potensielle brudd. Med omfattende dekning som spenner over hele programvareforsyningskjeden – inkludert åpen kildekode-komponenter, CI/CD-prosesser og infrastruktur, avviksdeteksjon, hemmelig lekkasje, Infrastructure as Code (IaC) og containersikkerhet – sikrer Xygeni robust beskyttelse for programvareapplikasjonene dine. Stol på Xygeni for å beskytte virksomheten din og gi teamet ditt mulighet til å bygge og levere med integritet og sikkerhet.