Application Security Posture Management (ASPM) programvare - Mest populære apper - Sør-Sudan

Snyk

snyk.io

Snyk (uttales snike) er en utviklersikkerhetsplattform for å sikre tilpasset kode, åpen kildekodeavhengigheter, containere og skyinfrastruktur, alt fra en enkelt plattform. Snyks sikkerhetsløsninger for utviklere gjør at moderne applikasjoner kan bygges sikkert, og gir utviklere mulighet til å eie og bygge sikkerhet for hele applikasjonen, fra kode og åpen kildekode til containere og skyinfrastruktur. Sikker mens du koder i IDE-en din: finn problemer raskt ved å bruke skanneren, fiks problemer enkelt med råd om utbedring, bekreft den oppdaterte koden. Integrer kildekodelagrene dine for å sikre applikasjoner: integrer et depot for å finne problemer, prioriter med kontekst, fiks og slå sammen. Sikre containerne dine mens du bygger, gjennom hele SDLC: begynn å fikse containere så snart du skriver en Dockerfile, overvåk kontinuerlig containerbilder gjennom hele livssyklusen, og prioriter med kontekst. Sikre bygge- og distribusjonspipelines: Integrer med CI/CD-verktøyet ditt, konfigurer reglene dine, finn og fiks problemer i applikasjonen din, og overvåk applikasjonene dine. Sikre appene dine raskt med Snyks sårbarhetsskanning og automatiserte rettelser - Prøv gratis!