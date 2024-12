Mest populære Nylig lagt til Application Security Posture Management (ASPM) programvare - Mest populære apper - Nederland

Application Security Posture Management (ASPM) er en omfattende cybersikkerhetstilnærming dedikert til å beskytte programvareapplikasjoner mot potensielle trusler. Denne prosessen involverer kontinuerlig vurdering, overvåking og forbedring av en organisasjons applikasjonssikkerhet. ASPM integrerer ulike teknologier for å identifisere og adressere sikkerhetsrisikoer innenfor programvareapplikasjoner, og tilbyr synlighet, risikoidentifikasjon og utbedringsanbefalinger. Den støtter sikkerhetsteam, DevOps og IT-administratorer i å administrere overholdelse, prioritere risikoer og adressere sårbarheter. ASPM-løsninger skiller seg ut fra andre cybersikkerhetsverktøy som Security Information and Event Management (SIEM)-systemer og sårbarhetsskannere. Mens disse verktøyene fokuserer på å identifisere, vurdere og redusere sikkerhetsrisikoer bredt, er ASPM spesielt utviklet for å sikre programvareapplikasjoner. Den gir et omfattende syn på applikasjonssikkerhet og integreres med utviklingslivssyklusen for å muliggjøre proaktive sikkerhetstiltak.