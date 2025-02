Application Release Orchestration (ARO) Verktøy - Mest populære apper - San Marino

Octopus Deploy

octopus.com

Octopus Deploy ble grunnlagt i 2012 og muliggjør vellykkede distribusjoner for over 25 000 selskaper over hele verden. Før Octopus Deploy var utgivelsesorkestrering og DevOps-automatiseringsverktøy klønete, begrenset til store bedrifter og leverte ikke det de lovet. Octopus Deploy var det første automatiseringsverktøyet for utgivelser som fikk populær adopsjon av programvareteam, og vi fortsetter å finne opp nye måter for Dev & Ops-team å automatisere utgivelser og levere fungerende programvare til produksjon. Octopus Deploy er et enkelt sted for teamet ditt å: - Administrere utgivelser - Automatisere komplekse applikasjonsimplementeringer - Automatisere rutine- og nødoperasjonsoppgaver Et fokus på repeterbare, pålitelige distribusjoner, og en dyp forståelse av hvordan programvareteam fungerer, gjør Octopus annerledes. Octopus legemliggjør filosofien vår rundt hva som gir god automatisering, noe vi har lært og forbedret over et tiår og mange millioner vellykkede distribusjoner. Bygget for å orkestrere de mest kompliserte implementeringsscenariene, er Octopus anerkjent som en leder innen kontinuerlig distribusjon med klassens beste funksjoner som runbook-automatisering og multi-tenancy.