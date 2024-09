Application Release Orchestration (ARO) Verktøy - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

Utviklere og DevOps-team bruker orkestreringsverktøy for programutgivelser for å administrere og strømlinjeforme prosesser for programutgivelse. Denne programvaren tilbyr en omfattende oversikt over utgivelsespipelines, slik at brukere kan planlegge, spore, planlegge og utføre ulike elementer av CI/CD-arbeidsflyter. Bedrifter er avhengige av disse verktøyene for å sikre effektive interne og eksterne utgivelser. Team kan kartlegge og utføre applikasjonsdistribusjoner ved hjelp av visuell arbeidsflytkartlegging, pipelineoptimalisering og oppgavetildelinger. Programvare for orkestrering av applikasjonsutgivelser integreres med eller inkluderer innebygd funksjonalitet for kontinuerlig integrasjon, kontinuerlig levering og kontinuerlig distribusjonsverktøy, noe som letter et automatisert CI/CD-rammeverk.