Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandle nettsider til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop, og få tilgang til en rekke eksklusive apper for Mac, Windows. Bruk rom til å organisere apper, enkelt bytte mellom flere kontoer og øke produktiviteten din som aldri før. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Applikasjonsutviklingsplattformer - Mest populære apper

Applikasjonsutviklingsplattformer tilbyr utviklere et enhetlig miljø utstyrt med alle nødvendige verktøy for å lage programvareapplikasjoner. Mens noen plattformer henvender seg til ulike applikasjonstyper, for eksempel mobile og innebygde systemer, spesialiserer andre seg på en spesifikk brukstilfelle. Selskaper som søker programvareapplikasjoner tilbyr disse plattformene til sine utviklere for å skrive, administrere og distribuere applikasjoner. Vanligvis skjer denne prosessen innenfor en utviklings- eller IT-avdeling, men kan også foregå på tvers av et lite selskap eller individuelt. Disse plattformene deler likheter med integrerte utviklingsmiljøer (IDE), men de er generelt mer omfattende, og tilbyr en komplett pakke med utviklingsverktøy.