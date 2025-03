Genezio

Den neste generasjons skybaserte plattformen designet for å gi deg omfattende muligheter for å bygge og distribuere skalerbare applikasjoner. genezio verktøykjede: 1. genezio.rpc Bygg apper raskere med typesikre APIer på alle språk. Typesafe APIer betyr mindre feiltilbøyelige parameteroverføringer enn REST APIer og et mer naturlig paradigme i doftware-design. Det er som tRPC, men for ethvert backend-språk til et hvilket som helst frontend-språk. Støtter nå Javasript/Typescript, med støtte for DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python og andre kommer snart. 2. genezio.backend Full Backend som en tjeneste som inneholder: - Brukerautentisering: Out-of-the-box brukerautentisering som støtter e-post/passord, Google og GitHub-metoder. - Databasestøtte: Integrert databasehåndtering med alternativer som Redis eller Postgres gjennom partnere, eller koble til din egen database. - Postmann-lignende grensesnitt: Test din backend uten problemer med et brukervennlig nettgrensesnitt. - Sanntid (snart): Vi vil støtte langvarige servere gjennom genezio.deploy på AWS og vi vil gi sanntidskommunikasjon mellom backend og frontend. 3. genezio.serverless Zero DevOps-distribusjon med én kommando - Distribuer til AWS Lambda, skaler automatisk, og støtte snart langvarige servere. Enkel distribusjon på AWS Cloud Front med integreringsplaner for Netlify og Vercel. 4. genezio.cloud Dette er en unikernel-basert sky som er under arbeid og vil gi bedre kalde og varme starter til en lavere kostnad. Bli med i genezio, der hastighet, fleksibilitet og eierskap definerer den nye standarden for full-stack utvikling.