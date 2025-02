Andromo

andromo.com

Andromo er et selskap med en 10+ års historie, den første i verden flagrebaserte mobilappbygger. Flutter-teknologi lar deg raskt legge til nesten hvilken som helst funksjonalitet til plattformen, noe som gjør utviklingsmulighetene nesten ubegrensede. Takket være plattformens fleksibilitet har vi laget en mobilappbygger med det mest betydelige antallet alternativer for å tjene penger på innhold i native iOS- og Android-apper på markedet. Lag mobilapper for inntektsgenerering og lag en mobilapplikasjon for deg selv uten kunnskap om koding. Er du en blogger, musiker, designer, fotograf, men du vet ikke hvordan du skal kode? Ikke noe problem! Slå to fluer i en smekk: pakk inn favorittinnholdet ditt i appen og få en ekstra brukerkanal; Tjen penger på innholdet ditt ved å bruke Andromo-verktøy for inntektsgenerering. Oppretter du en oppstart og ønsker å lage en rask MVP for å teste ideen din raskt, billig og effektivt? Bruk Andromo. Hvis du er en utvikler og trenger å lage en god mobilapp for ideene/målene dine raskt, velkommen til Andromo! En liten bedriftseier som raskt vil lage en lett app for kundene dine og uten fordypning i vitenskap - gjør det med oss! – Hvor mye studie krever det å lage en app på Andromo? - Se vår 7-minutters video ''Hvordan lage en app raskt'' og du kan allerede bygge appen. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Vil du lære hvordan du setter opp annonser i en app, legger til en app i App Store og markedsfører den? Vi har små videoveiledninger for hvert av disse emnene som vil hjelpe deg raskt å finne svar på disse spørsmålene. Andromo Academy - en seksjon på nettstedet der du kan lære om å lage, markedsføre og tjene penger på mobilapper. Tekstbeskrivelser følger med små videoer. For enkelhets skyld er materialet delt inn i nivåer: Nybegynner, Pro og Avansert. Enkel start - dette er et sett med appmaler for 11 populære temaer i innholdsappseksjonen, tre alternativer i hver, og e-handelsmaler for Shopify-butikkeiere. Vi legger til nye hele tiden! Malen er en ferdig mobilapp. Velg den du liker, legg den til i dashbordet, bytt ut innholdet med ditt eget og klikk "Bygg!". Det kan til og med ta mindre enn 7 minutter. – Hva er inntektsgenerering for mobilapper? – La oss si at du elsker musikk. Lag en app med ringetoner eller sporene dine og konfigurer inntektsgenerering. Når brukere surfer på lyder i appen din, ser de på annonser – dette er inntektsgenereringen din. Også komponenter med betalt tilgang for eksklusivt innhold. Brukere liker innholdet ditt. Du tjener Prøv Andromo og bli med på vår utrolige reise!