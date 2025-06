Applikasjonsutviklingsplattformer - Mest populære apper

Søk

Applikasjonsutviklingsplattformer tilbyr utviklere et enhetlig miljø utstyrt med alle nødvendige verktøy for å lage programvareapplikasjoner. Mens noen plattformer passer for forskjellige applikasjonstyper, for eksempel mobile og innebygde systemer, spesialiserer andre seg i en spesifikk brukssak. Bedrifter som søker programvare gir disse plattformene til sine utviklere for å skrive, administrere og distribuere applikasjoner. Vanligvis skjer denne prosessen innen en utvikling eller IT -avdeling, men kan også foregå over et lite selskap eller individuelt. Disse plattformene deler likheter med integrerte utviklingsmiljøer (IDE -er), men de er generelt mer omfattende, og tilbyr en komplett pakke med utviklingsverktøy.