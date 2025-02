Loxo

Loxo er #1 Talent Intelligence Platform og global leder innen rekrutteringsprogramvare. Arven ATS slik vi kjenner den vil ikke eksistere om 5 år. Loxo ble designet for å administrere hele rekrutteringslivssyklusen gjennom én enkelt system-of-record programvareplattform – erstatter det gamle ATS og bringer uendelig mye mer til bordet i prosessen. For det bør ikke ta mer enn 10 verktøy for å få en til å ansette. Talent Intelligence Platform inkluderer: - En klassens beste ATS - En AI-drevet rekrutterings-CRM (rekrutteringsdatabasen din, som inneholder en kombinasjon av dataene dine og Loxos automatisk oppdateringsdata for å sikre at du alltid har den mest nøyaktige kandidaten informasjon) - Et multi-kanals oppsøkende verktøy med AI-drevne kampanjebyggingsmuligheter, slik at du aldri går glipp av en oppfølging - En søkemotor for mennesker og bedrifter fylt med over 1,2 milliarder mennesker og millioner av organisasjoner - Verifisert kontaktinformasjon som personlige e-poster og mobiltelefonnumre - Instant AI-innhenting, rangering og matching takket være Loxos AI-assistent, Copilot For ikke å nevne...Loxo er også den eneste rekrutteringsprogramvaren som har et salgs-CRM spesielt utviklet for rekrutterere - noe som betyr at du kan drive forretningsutvikling aktiviteter på samme sted du gjør resten av arbeidsflyten. Den virkelige seieren her? Hvert av disse markedsledende produktene er designet for å fungere sømløst sammen – noe som gjør hvert trinn i jobben mer effektivt og reduserer rom for feil. Mer enn 13 200 ledere for søk, RPO, profesjonell rekruttering og bemanning over hele verden har blitt ansettelsesmaskiner med Loxo. Men hva betyr det egentlig? - En reduksjon på 74 % i kostnadene over hele talentets livssyklus, inkludert kostnader til kilde og ansettelse. - En 85 % reduksjon i ansettelsestid takket være sourcing og arbeidsflytautomatisering. - 98 % kundetilfredshet.