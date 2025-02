Søkersporingssystemer - Mest populære apper - El Salvador

Team Engine

teamengine.io

For å vinne krigen mot talenter trenger du en lynrask ansettelsesprosess og et feilsikkert system for konsistent kommunikasjon med både kandidater og ansatte. Team Engine hjelper deg med å tiltrekke flere søkere, ansette dem raskere og – avgjørende – holde dem engasjert gjennom hele perioden. Team Engine akselererer ansettelsesprosessen ved å automatisere de manuelle (men tidssensitive) trinnene som er nødvendige for å holde kandidatene videre – selv når teamet ditt ikke er døgnåpent! Nå kandidater og ansatte der de foretrekker å engasjere seg (i tekstene deres) med vår automatiserte meldingsplattform som holder alle oppdatert. Ved å automatisere beste fremgangsmåter for ansettelse og oppbevaring, vil du sikre den beste opplevelsen for dine søkere og ansatte. Team Engine vil hjelpe deg: Finn og ansett gode folk — Automatiser de overflødige oppgavene i ansettelsesprosessen din slik at du kan tilføre verdi der det betyr mest. Motiver og behold kvalitetsmedarbeidere — Få en god start for nyansatte med strukturert en-til-en og mulighet til å gi tilbakemelding på opplevelsen. Utfør og forbedre kontinuerlig – Bygg tilknytning på tvers av bedriften din for å få arbeidet gjort, skape effektive prosesser og pleie en kultur for vekst og utvikling. Et glimt av hvordan vi hjelper: • tekstmeldinger med skrivebordsløse ansatte og jobbsøkere • automatiserte meldinger for tidssensitiv kommunikasjon (f.eks. intervjupåminnelser og åpne påmeldingsfrister) • innebygd rekrutteringsannonsering på Craigslist, Facebook og Instagram • oversatt kommunikasjon for spansk- høyttalere • et sentralisert knutepunkt for organisering av all rekrutteringsaktivitet og søkerdetaljer • diversifisering av kandidatinnkjøp for større rekkevidde.