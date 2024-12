Mest populære Nylig lagt til Søkersporingssystemer - Mest populære apper - Ny-Caledonia

Søkersporingssystemer (ATS) er programvareverktøy som brukes av rekrutterere, HR-team og ansettelsesledere for å strømlinjeforme prosessen med å anskaffe, screene og administrere jobbsøkere. Disse systemene gjør det mulig for bedrifter å opprette og distribuere stillingsannonser, analysere CVer for relevant informasjon, planlegge intervjuer og samle kandidatdetaljer, inkludert følgebrev og referanser. De automatiserer også oppgaver som intervjuplanlegging, varsling av kandidater om de neste trinnene og sending av varsler. ATS-løsninger spiller en avgjørende rolle når det gjelder å spore ansettelsesmålinger som time-to-hire og cost-to-hire, slik at bedrifter kan optimalisere rekrutteringsprosessen og øke avkastningen på investeringen fra rekrutteringsprogramvare. Ledende programvare for sporing av søkere integreres ofte med bredere rekrutteringsfunksjoner som jobbtavle og oppslag på karrieresider, kandidatinnhenting, CV-parsing, henvisningsvurderinger av ansatte, søkerscreening, rekrutteringsmarkedsføring, intervjuplanlegging, kandidatrelasjonsadministrasjon, onboarding og rekrutteringsdataanalyse. Noen ATS-plattformer kan også inkludere evner for kandidatrelasjonsadministrasjon, som hjelper rekrutterere med proaktivt å identifisere og pleie potensielle kandidater gjennom funksjoner som e-postmarkedsføring, planlegging og kontinuerlig kommunikasjon.