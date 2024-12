API-sikkerhetsverktøy - Mest populære apper - Ny-Caledonia

API-sikkerhetsverktøy beskytter data som overføres gjennom et selskaps nettverk via applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). Disse API-ene utfører ulike funksjoner, for eksempel å forbedre applikasjonsfunksjonene, tilby skytjenester og koble sammen nettverk. For å opprettholde sikkerheten bruker selskaper API-sikkerhetsteknologier for å katalogisere eksisterende API-tilkoblinger og sikre dem. I tillegg kan disse verktøyene identifisere ukjente eller skygge-APIer, som er en vanlig forekomst for organisasjoner som administrerer mange APIer. IT-avdelinger, programvareutviklere og sikkerhetseksperter er avhengige av API-sikkerhetsløsninger for å forbedre API-synlighet, overvåke ytelse og håndheve strenge sikkerhetstiltak. Ettersom selskaper kontinuerlig oppdager nye API-forbindelser, er kontinuerlig overvåking avgjørende for å opprettholde optimal ytelse. Sikkerhetshåndhevelse er like viktig, siden mange API-er håndterer sensitive data, noe som kan føre til straff hvis de blir avslørt. Videre tilbyr mange API-sikkerhetsløsninger testfunksjoner, som muliggjør verifisering av en APIs sikkerhet gjennom omfattende testing og håndheving av retningslinjer.