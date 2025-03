Kong

konghq.com

Etter hvert som organisasjonens programvarearkitektur utvikler seg, trenger du en bedre metode for å formidle utveksling av informasjon med tjenestene dine. I økende grad skaper distribuerte systemer og den økende bruken av mikrotjenester nye utfordringer for å administrere kommunikasjon på tvers av arkitekturen din. Kong API Gateway gir en rask, skalerbar og fleksibel plattform for komplekse moderne arkitekturer. Kong API Gateway er tilgjengelig åpen kildekode eller som en del av Kong Enterprise, som er en tjenesteadministrasjonsplattform for hele livssyklusen som sikrer, administrerer og overvåker alle tjenestene dine for å akselerere innovasjon på tvers av alle plattformer, protokoller og distribusjonsmønstre. Kong Enterprise er den eneste løsningen som er designet for å optimalisere dagens behov for applikasjonsmodernisering gjennom automatisering gjennom hele livssyklusen til APIer og mikrotjenester. Kong Enterprise utvider den mest brukte åpen kildekode-gatewayen, Kong Gateway, med enterprise-plugins, utviklerportal, analyseplattform, sikkerhetsfunksjoner, forbedret ytelse, GUIer, 24/7 support og mer. Bruk Kong Enterprise til å koble utviklingsteamene, partnerne og kundene dine med en enhetlig plattform. Reduser ventetiden til mindre enn 1 ms. Fjern oppblåsthet med en plugin-basert arkitektur og lette integrasjoner. Skaler klynger uten problemer, uavhengig av miljø, leverandør, konfigurasjon eller distribusjonsmønster. Støtt gRPC og REST, og integrer med Apollo GraphQL-server og Apache Kafka-tjenester. Kong Enterprise tilbyr én plattform for bare metall til skybasert, monolitt til mikrotjenester, mesh og mer.