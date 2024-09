API-plattformer - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

API-plattformer omfatter programvareverktøy og integrasjoner designet for å hjelpe utviklingsteam med å administrere hele API-livssyklusen. Disse løsningene tilbyr omfattende funksjonalitet for API-design, -administrasjon og -styring. API-designprogramvare gjør det mulig for brukere å planlegge, lage og endre APIer innenfor et sikkert utviklingsmiljø. Disse verktøyene støtter forproduksjonsfasen av API-administrasjon ved å la utviklere brainstorme, etablere designretningslinjer og bygge API-er i ett dashbord. På den annen side letter API-administrasjonsprogramvare overvåking, kontroll og inntektsgenerering av APIer innenfor en sikker utviklingssetting. Disse verktøyene hjelper administratorer med å overvåke tilkoblingskonsistens, trafikk, feil og sikkerhet for teamets utplasserte APIer. I tillegg har noen API-plattformer API-markedsplasser, som lar utviklere liste opp og tjene penger på API-ene sine. En API-plattform kan tilbys som et enkelt, omfattende produkt eller som en pakke med integrerte produkter.