API-administrasjonsverktøy - Mest populære apper - Barbados

API-administrasjonsverktøy gjør det mulig for brukere å overvåke, kontrollere og tjene penger på sine applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) i et sikkert utviklingsmiljø. Disse verktøyene hjelper administratorer med å overvåke tilkoblingsstabilitet, trafikk, feil og sikkerhet for teamets publiserte APIer. IT-avdelingen bruker disse verktøyene under etterproduksjonsfasen av en APIs livssyklus, og tar over fra utviklere etter at API-designet er fullført. Fra dette tidspunktet skjer alt vedlikehold, overvåking og administrasjon av API-en innenfor API-administrasjonsplattformen. Mens noen API-markedsplassløsninger inkluderer verktøy for å administrere API-er, fokuserer disse verktøyene først og fremst på å velge eksterne API-er for å forbedre et produkt i stedet for å administrere API-ene selv.