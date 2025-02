API-genereringsprogramvare - Mest populære apper - El Salvador

Appsmith

appsmith.com

Appsmith er en åpen kildekode-plattform som hjelper utviklere med å bygge vakre og kraftige interne apper som snakker med flere datakilder. Fra en kundestøtteportal, et salgsdashbord, en markedsføringssporing, et administrasjonspanel til en brukervennlig CRUD-grensesnitt for dataene dine, kan du bygge apper for alle dine interne brukstilfeller på Appsmith 10X raskere. Du kan starte raskt med vår SOC2-kompatible sky eller være vert for Appsmith på stedet, begge deler gratis. Du får flere kraftige funksjoner rett ut av esken: - Koble Git-vertsleverandøren din til Appsmith for å begrense tilgang, administrere versjoner og sikre samsvar med prosesser. - Bruk Google og GitHub OAuth, SAML eller OIDC fra alle populære leverandører for sikker autentisering og autorisasjon. - Se et finmasket spor av brukeraktivitet, hendelser og delinger med revisjonslogger. Hold deg oppdatert på endringer og følg tilbake i tid for å vare god tilstand for appene dine. - Konfigurer tilgang etter roller og grupper for hver enhet, handling, app, arbeidsområde og forekomst med detaljerte tilgangskontroller for team. Sjekk ut flere detaljer på www.appsmith.com