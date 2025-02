API-designverktøy - Mest populære apper - Sint Maarten

Xano

Den skalerbare ingen kode-backend. Xano er den raskeste måten å bygge en skalerbar backend for appen din ved å bruke No-Code. Hver Xano-konto kommer med en skalerbar server, en fleksibel database og en No-Code API-bygger som kan transformere, filtrere og integrere med data fra hvor som helst. Tusenvis av mennesker over hele verden bruker Xano til å drive alt fra forbrukerapper til bedriftsarbeidsflyter. Gjør enhver app skalerbar, sikker og kompatibel med Xano! Hvorfor bruke Xano? * Skaler for å støtte millioner av brukere uten bekymring. * Sikre data om revidert kompatibel infrastruktur (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) og SOC 2 TYPE II kommer snart! * Mulighet til å velge mellom mange serverplasseringer. * Lagre data i en kraftig PostgreSQL-database uten registreringsgrenser. * Lag enkelt APIer med enkel til kompleks forretningslogikk ved bruk av No Code. * Integrer og koble til hvilken som helst plattform eller frontend. * Start uten bekymringer på Xanos sikre infrastruktur med 250+ opplæringsvideoer, robust dokumentasjon og et levende fellesskap. Hvem er Xano for? * Citizen Developers: Builders som bruker No-Code for å bygge uten begrensning * Produkteiere: Validerer ideer raskt og implementer apper uten ingeniører * Digitale markedsførere: Integrer systemer og automatiser kundekontaktpunkter * Studenter: Lær backend-utviklingskonsepter ved å bygge MVP-er uten kode * Tradisjonelt Utviklere: Implementer apper raskere uten å ofre kvalitet eller skala * Utviklingsbyråer: Gjør klientarbeid enklere med bedre overlevering * Teams: Samarbeid i sanntid på tvers av hele utviklingslivssyklusen * Bedriftsorganisasjoner: Bygg skalerbar, sikker programvare uten overhead. kun Turing-komplett No Code API Builder * Ingen postgrenser: Fleksible lagringsalternativer * No-Code ETL: Xano som en ruter som kobler sammen mange forskjellige datakilder. * For raskt å bygge APIer: Bygg enkelt dokumenterte APIer og koble til eksterne * Skala: Xano er bygget på klassens beste skalerbare infrastruktur