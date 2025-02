Analytics-plattformer - Mest populære apper - El Salvador

Phocas Software

phocassoftware.com

Trenger du å føle deg bra med dataene dine? Hvis virksomheten din trenger å bevege seg raskere med mer sikkerhet, kan Phocas hjelpe. Vi har en alt-i-ett-plattform for forretningsplanlegging og analyse for hele selskapet. En enkelt styrt kilde til sannhet matet direkte fra ERP, regnskap og andre systemer. Phocas løser plagene mellom bedrifter med å få innsikt, rapportere, spore ytelse, administrere salgsteam, planlegge utgifter, administrere kontantstrøm, bygge budsjetter, prognoser og gjøre månedsavslutning. Enten du er en storbildetenker eller går rett til detaljene, med Phocas leder du an i å oppdage data – med tillit til at resultatene vil være i sanntid og nøyaktige. Phocas følger tankene dine for å svare på kritiske forretningsspørsmål så raskt som hjernen din (eller sjefen din) kommer opp med dem. Phocas svarer ikke bare på spørsmålene dine; den avdekker nye spørsmål og muligheter du aldri hadde tenkt på! Designet for ikke-tekniske brukere, leverer Phocas kraftige analytiske og tidsbesparende funksjoner for finansiell rapportering. Den henter opp data på sekunder om lokalt, regionalt eller globalt salg, varelager, prognoser, priser, fortjenestemarginer, budsjetter og mer. Phocas lar deg utføre ad hoc-dataspørring eller assosiere og konsolidere data, identifisere trender, utføre modellering og ligge i forkant av konkurrentene. Enhver Phocas-bruker kan enkelt og raskt bygge interaktive dashbord, samarbeide med dem og revidere på stedet uten hjelp fra IT-avdelingen. Phocas dashbord lar deg gjøre mer enn å skrape på overflaten. I motsetning til mange BI-verktøy, kan du gå rett fra dashbordet til underliggende forretningsdata, helt ned til en individuell transaksjon. Du bestemmer selv hvor mye detaljer du vil se og hvordan du vil se det. Smart sikkerhet lar deg bruke eller fjerne restriksjoner på dataene som forskjellige brukere kan se, og sparer IT-avdelingen for timer med å bygge individuelle dashboards for brukerne dine. Våre regnskaper automatiserer månedssluttrapportering (si farvel til gjentatt excel-krangel) samt forenkler konsolidering av flere enheter. Phocas Budgeting and Forecasting lar deg enkelt revidere budsjetter og gir en mer dynamisk prosess for å hjelpe finansledere med å holde tritt med endrede forretnings- og økonomiske klima. Inkluder flere datakilder for å bygge sjåførbaserte budsjetter, spore faktisk ytelse mot prognoser og mer. Phocas integreres med suksess med alle større ERP- eller CRM-programmer (og omtrent alle andre datakilder bedriften din kan bruke) for å gi deg en rask start som enkelt kan tilpasses dine spesifikke behov. Vår styrte implementering og forretningsbaserte brukersikkerhet gir løsningene som lar deg og dine IT-ansatte holde seg produktive og dedikerte til kjernevirksomheten din. Phocas gir deg også muligheten til å kombinere transaksjonelle og geospatiale data på et kart som er lett å se. Vis lønnsomhet ved å plotte de 10 beste kundene i en by, region eller land på et kart. Finn ut et bestemt sted eller bruk et varmekart for å vise data for flere steder. Phocas-kartlegging kan brukes med OpenStreetMap eller Google API. Phocas leverer en komplett Business Intelligence-pakke for mobilbruk. Å ta med Phocas på veien gir deg en sanntidsdataavhørsmulighet uansett hvor du er. Få tilgang til dataene dine hvor som helst, når som helst. I bilen, på flyplassen, i utlandet eller på stranden! Kunder har konsekvent vurdert Phocas høyt i den årlige BARC-undersøkelsen siden 2013.