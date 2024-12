Analytics-plattformer - Mest populære apper - Ny-Caledonia

Analyseplattformer, noen ganger referert til som business intelligence (BI)-plattformer, tilbyr et omfattende verktøysett for bedrifter til å absorbere, strukturere, utforske og tolke data, og avsløre handlingskraftig innsikt som forbedrer beslutningstaking og informerer forretningsstrategier. Mens noen av disse plattformene krever IT-involvering for å sette opp den analytiske infrastrukturen, integrere viktige datakilder og dataforberedelse, er andre designet for enkel konfigurering og bruk av ikke-tekniske brukere, kjent som selvbetjeningsplattformer. Forretningsanalytikere, dataforskere og andre interessenter kan utnytte disse plattformene til å forberede, modellere og avgrense data, få dypere innsikt i selskapets daglige drift og tilrettelegge for informert beslutningstaking. Essensielt for dens klassifisering som en analyseplattform er dens levering av en ende-til-ende analyseløsning, som består av fem nøkkelkomponenter: dataforberedelse, datamodellering, datablanding, datavisualisering og levering av innsikt.