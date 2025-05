Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Programvare for alumniadministrasjon - Mest populære apper

Programvare for alumniadministrasjon forenkler forbindelser mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner og deres alumner. Disse løsningene hjelper til med å administrere kontaktinformasjon for alumni og organisere arrangementer. Alumni-relasjoner, administratorer for høyere utdanning og bedriftsrekrutører kan utnytte denne programvaren for å skape nettverksmuligheter som forbedrer rekrutterings- og engasjementsstrategiene deres. Noen alumniadministrasjonsverktøy er skreddersydd spesielt for bedrifter, slik at rekrutterere og HR-ledere kan dyrke alumninettverk som en kilde til potensielle ansettelser. Disse løsningene gir tilgang til en pool av kvalifiserte kandidater og deres kontaktinformasjon, noe som gjør det enklere å arrangere arrangementer, opprettholde forbindelser og organisere rekrutteringsøkter. På den annen side er visse alumnistyringsprodukter designet for høyere utdanningsinstitusjoner. Disse verktøyene hjelper ansatte med engasjement for alumner med å koordinere innsamlings- og donasjonsinitiativer, og fremmer pågående relasjoner med alumni. Ved å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet styrker disse løsningene institusjonens fellesskap, skaper flere muligheter for forretningsideer, jobbplasseringer og til slutt oppmuntrer til flere studentregistreringer.