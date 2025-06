ALM Software Suites - Mest populære apper

Søk

Application Lifecycle Management (ALM) Software Suites letter utviklingen av programvareapplikasjoner fra første unnfangelse til endelig levering. Disse suitene lager et samarbeidende økosystem der brukere kan samarbeide og fullføre oppgaver for å lage eller forbedre programvare. ALM -suiter etablerer prosesser for utforming, testing, distribusjon og administrasjon av programvare, og tilbyr integrerte funksjoner for utvikling, kvalitetstesting, kravstyring og prosjektstyring. Ulike avdelinger kan bruke ALM-suiter gjennom hele programvareopprettelsesprosessen: utviklere i opprettelsesfasen, og produktledere eller kvalitetssikringsveiledere for overvåking av etterutstyr. ALM -suiter er aktuelt for en rekke programvareprosjekter og støtter ansatte i forskjellige roller gjennom utviklingslivssyklusen. De integreres ofte med eller deler funksjoner i prosjektstyringsverktøy, og kan inkludere eller koble til design- og utviklingsprogramvare som integrerte utviklingsmiljøer (IDE -er) eller prototypingverktøy.