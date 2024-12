Mest populære Nylig lagt til ALM Software Suites - Mest populære apper - Ny-Caledonia

Programvaresuiter for applikasjonslivssyklusadministrasjon (ALM) letter utviklingen av programvareapplikasjoner fra første konsept til endelig levering. Disse suitene skaper et samarbeidsøkosystem der brukere kan jobbe sammen og fullføre oppgaver for å lage eller forbedre programvare. ALM-suiter etablerer prosesser for utforming, testing, distribusjon og administrasjon av programvareapplikasjoner, og tilbyr integrerte funksjoner for utvikling, kvalitetstesting, kravstyring og prosjektledelse. Ulike avdelinger kan bruke ALM-suiter gjennom hele programvareopprettingsprosessen: utviklere under opprettelsesfasen, og produktledere eller kvalitetssikringsledere for å overvåke post-distribusjon. ALM-suiter kan brukes på en rekke programvareprosjekter og støtter ansatte i ulike roller gjennom hele utviklingslivssyklusen. De integreres ofte med eller deler funksjoner i prosjektstyringsverktøy, og kan inkludere eller koble til design- og utviklingsprogramvare som integrerte utviklingsmiljøer (IDE-er) eller prototypeverktøy.