AI-skriveassistenter - Mest populære apper - Thailand

LongShot

longshot.ai

LongShot er et avansert AI-verktøy designet for å støtte oppretting og optimalisering av innhold. Den tilbyr en rekke funksjoner for å strømlinjeforme innholdsarbeidsflyten, fra planlegging til publisering. Innholdsplanleggeren implementerer ekte data for å generere skreddersydde innholdsideer som passer for en målgruppe og spesifikk bransje. LongShots AI Workflows-funksjon bruker over 50 prisbelønte maler for å gjøre det lettere å lage innhold i kort til lang form. En integrert faktasjekker sikrer nøyaktighet ved å gi sanntidssvar og generere innhold med riktige sitater. En unik funksjon ved LongShot er SEO Checker, et AI-drevet verktøy som evaluerer innholdets SEO-ytelse, og gir praktiske anbefalinger for å forbedre rangeringer. Merkelig nok kommer verktøyet også med en AI Interlinking-funksjon, som er designet for å produsere automatiske interne lenker fra brukerens nettstedskart som er relevante for ankerteksten, og til slutt forbedre leserens opplevelse og samtidig øke bloggytelsen. LongShot er designet for å integreres med plattformer som Google Search Console, WordPress, Webflow og Google Docs, noe som sikrer at verktøyet kan brukes der det er mest nødvendig. Selv om det er robust, er dette AI-verktøyet hyllet for sin raske og nøyaktige sanntidsinnholdsgenerering, og det stoles på av et bredt spekter av brukere fra innholdsskapere til digitale strategikonsulenter.