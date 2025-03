WorkHub

workhub.ai

Workhub er en AI-drevet teamsuksessplattform som tilbyr samarbeidsverktøy for avsidesliggende team for å muliggjøre hybridarbeid, øke engasjementet, produktiviteten og ansattes moral. Plattformen er designet for å imøtekomme alle behov for tilkobling, samarbeid og feiring med en enkelt plattform. Det tilbyr rimelige konferanser, billetter, anerkjennelse og belønning til 1/5. pris på andre plattformer. Det gir også universell tilkobling for interne og eksterne teammedlemmer med problemfri lyd-/videokonferanse- og meldingsfunksjoner. I tillegg har det et billettsystem for å administrere teamoppgaver og kundespørsmål fra et enkelt sted, med delt postkasseintegrasjon for å tilby sømløs kundeopplevelse. Workhub er en rimelig løsning for team som ønsker å øke effektiviteten og tilkoblingen på hybrid på arbeidsplassen.