AI Chatbots-programvare - Mest populære apper - Tyrkia

SaleBot er en allsidig chatbot-bygger designet for å strømlinjeforme kundeinteraksjoner på tvers av ulike meldingsplattformer, inkludert Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp og Instagram. Denne plattformen gir et omfattende verktøysett for bedrifter for å automatisere kommunikasjonen, administrere kunderelasjoner og øke brukerengasjementet uten å kreve noen programmeringskunnskap. Nøkkelfunksjoner: * Multi-Messenger-støtte: Integrer og administrer chatbots på tvers av flere meldingsplattformer i ett enkelt grensesnitt. * CRM-integrasjon: Organiser salgsteamet og kundeinteraksjonene dine effektivt med innebygde CRM-funksjoner. * Bedriftsautomatisering: Bruk ulike verktøy for å automatisere repeterende oppgaver, administrere kundedata og strømlinjeforme forretningsprosesser. * Utdanningsplattform: Lag og administrer nettkurs med unike design og fleksible betalingsalternativer. * Analytics: Få tilgang til detaljerte analyser om kundeadferd for å avgrense strategiene dine og forbedre engasjementet. * Webinarer og sendinger: Sett opp og administrer sendinger og auto-webinarer med robust kundeanalyse. * Nettstedbygger: Lag dynamiske landingssider med tilpassbare elementer som bilder, videoer og HTML/CSS-støtte. * Tilbakeringingswidget: Øk anrop og salg fra nettstedet ditt uten ekstra annonseringskostnader. * Målgruppesøk: Finn automatisk målgruppen din på sosiale nettverk for å maksimere annonseringseffektiviteten. Brukere har berømmet SaleBot for sin fleksibilitet, funksjonalitet og den kontinuerlige utviklingen av nye funksjoner. Plattformens evne til å integrere med ulike tjenester og tilpasse seg spesifikke forretningsbehov gjør den til et foretrukket valg for automatisering av kundeinteraksjoner og styring av forretningsprosesser.