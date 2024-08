Annonsenettverksprogramvare - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

Annonsenettverk knytter annonsører til nett- og apputgivere, konsoliderer annonsebeholdningen fra disse plattformene og tilpasser den etter annonsørenes etterspørsel for å strømlinjeforme den digitale annonsekjøpsprosessen. Dette gir annonsører én enkelt kilde for potensielle annonseplasseringer og gir utgivere et alternativ for inntektsgenerering for nettstedene deres. For annonsører viser annonsenettverk den tilgjengelige beholdningen for kjøp. For utgivere pakker de beholdningen for å maksimere appell og lønnsomhet for annonsører. Annonsenettverk fungerer som mellomledd og kobler annonsørkampanjeadministrasjon med publishers annonseadministrasjonsprogramvare, og sikrer at begge systemene er integrert med annonsenettverket.