Kontobasert programvare for web- og innholdsopplevelser - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Uberflip lar deg raskt lage kontekstuelle innholdsopplevelser i stor skala. Lukk avtaler raskere ved å vise relevant innhold som får bedre kontakt med potensielle kunder. Innhold er ryggraden i enhver bevegelse på markedet. Hvis du ønsker å skille deg ut og bygge meningsfulle relasjoner med potensielle kunder og kunder, må du levere personlige opplevelser ved å vise riktig innhold til rett tid. Opplevelsesadministrasjon - Sentraliser og organiser innhold fra ulike kilder for å tilpasse destinasjoner på få minutter. Sentralisering og administrasjon av innhold er nøkkelen for personalisering. Uberflip er en enkelt plattform for å sentralisere og organisere alt innholdet ditt. Uberflip integreres med tredjeparts innholdsplattformer slik at du enkelt kan importere, administrere og merke eiendelene dine. Derfra har markedsførings-, salgs- og kundesuksessteamene dine enkel tilgang til godkjent innhold og kan begynne å bygge utrolige destinasjoner for alle kampanjer og digitale salgsrom med en dra-og-slipp-opplevelse uten kode. Resultatet? Mindre sløsing med innhold, raskere kampanjelanseringer og et salgsteam som har det beste innholdet for potensielle kunder. Nøkkelfunksjoner: - Innholdsintegrasjoner (blogg, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Tag manager og smarte filtre - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digitale salgsrom) - SEO-optimalisering Journey Acceleration - Lag utvalgte innholdsdestinasjoner for hver kjøper – og engasjere dem på tvers av alle kanaler. Uberflip gir deg mulighet til å øke innholdsforbruket med innholdsanbefalinger som holder de besøkende på stedet. Med robuste markedsføringsautomatiseringsplattformer (MAP) integrasjoner, kan hver interaksjon med innhold utløse det perfekte neste trinnet for å akselerere kundereisen. Forbedre konverteringsfrekvensene dine og få raskere tid til inntekt ved å levere personlig tilpasset innhold som reduserer friksjonen i kjøperens reise.