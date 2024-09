Kontobasert programvare for web- og innholdsopplevelser - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for kontobaserte nett- og innholdsopplevelser gir bedrifter mulighet til å generere tilpassede, merkede nett- og innholdsinteraksjoner i stor skala, noe som forbedrer resultatene for kontobaserte markedsføringstiltak. Denne programvaren gjør det mulig for markedsførere å lage og spre innhold skreddersydd for individuelle kontoer, noe som fremskynder salgsprosessen. Den oppnår dette ved å tilpasse tekst, merkevareelementer, handlingsfremmende oppfordringer, bilder og mer, og vise særegent innhold for hver målrettede konto på et selskaps nettsted. I tillegg hjelper denne programvaren markedsførere med å spore sidevisninger og konverteringer per konto, og gir verdifull innsikt når de samhandler med nettstedet og innholdet deres.