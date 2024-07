Kontobaserte orkestreringsplattformer - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Kontobaserte orkestreringsplattformer tilbyr en sentralisert løsning for bedrifter for å strømlinjeforme deres kontobaserte markedsføringstiltak, og fremmer samordning mellom salgs- og markedsføringsteam. Disse plattformene spiller en avgjørende rolle i å hjelpe selskaper med å målrette mot spesifikke kontoer, implementere effektive kontobaserte markedsføringskampanjer (ABM) og vurdere og avgrense strategier. Sentralt i funksjonaliteten deres er å tilby enhetlig kontolisteadministrasjon, som muliggjør prioritering og segmentering av et selskaps målrettede kontoer. Ved å utnytte mulighetene til disse plattformene, kan markedsførings- og salgsteam konsentrere seg om å identifisere og pleie de mest lovende kontoene for virksomheten deres. Dessuten letter kontobaserte orkestreringsplattformer gjennomføringen av flerkanalskampanjer. De faller ofte inn i en eller flere av følgende kategorier: kontobasert direktereklameprogramvare, kontobasert annonseringsprogramvare og kontobasert nett- og innholdsprogramvare. Det er bemerkelsesverdig at selv om programvare kan levere kontobaserte kjøringsmuligheter, er det ikke nødvendigvis en omfattende ABM-plattform.