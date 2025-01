Kontobasert markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel er en go-to-market intelligensplattform som hjelper markedsførings-, salgs- og inntektsdriftsteam med å levere opptil 5 ganger forbedring i pipeline-effektivitet ved å: - Identifisere dine ideelle kunder (ICP) blant 22 millioner kontoer profilert av 300 millioner unik teknologi installere datapunkter. – Vis kontoer som aktivt er i markedet for produktet eller tjenesten din ved å bruke best-in-breed-intensjon, bedriftsnyheter og nettbesøksdata. - Gi bekreftet kontaktinformasjon for beslutningstakere fra vår database med over 100 millioner kontakter med e-poster og mobiltelefonnumre - Fungerer som en forlengelse av teamet ditt for å fylle eventuelle kontakt- eller kontodatahull ved å utnytte forskningsteamet vårt på over 2000 personer - Alt mens du gir ubegrenset kreditt priser støttet av kundeservice i verdensklasse Kundene våre er kunnskapsrike inntektsteam fra bransjeledende selskaper – som ServiceTitan, ProGlove, Openprise og Veranex – som forstår at forbedring av rørledningseffektiviteten i dagens utfordrende økonomi er nøkkelen til inntektsvekst. Vi har levert kvalitetsdata til industrien i over 15 år og har nylig gjort det tilgjengelig direkte for våre 800+ kunder.