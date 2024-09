Kontobasert annonseringsprogramvare - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for kontobasert annonsering gir bedrifter mulighet til å komme i kontakt med potensielle kjøpere gjennom nøyaktig skreddersydde digitale annonser. Disse annonsene er tilpasset spesielt for innflytelsesrike beslutningstakere innenfor de identifiserte målkontoene. Kontobasert annonsering fungerer som en levedyktig implementeringstilnærming innenfor en overordnet kontobasert markedsføringsstrategi, og gir markedsførere midler til å effektivt nå de ønskede kontoene. Andre utførelsesmetoder innenfor denne strategien kan omfatte kontobasert direktereklame, samt skreddersydde web- og innholdsopplevelser. Bedrifter har fleksibiliteten til å velge og implementere en eller en kombinasjon av disse utførelsestaktikkene. For å lette en kontobasert annonseringsstrategi kan bedrifter trekke ut kontakter fra CRM-programvaren eller programvare for markedsføringsautomatisering. Alternativt kan de kurere lister over kontakter for sømløst å utføre sin målrettede annonseringstilnærming.