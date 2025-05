Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Akademisk rådgivning av programvare støtter rådgivere i både høyere utdanning og K - 12 -innstillinger ved å hjelpe dem med å designe akademiske programmer og veilede studentene mot deres fremtidige mål. Skolerådgivere bruker denne programvaren for å lage personaliserte gradsplaner og spore studentens fremgang mot konfirmasjonskrav. Høgskole- og universitetsrådgivere utnytter disse verktøyene for å forbedre oppbevaring av studenter ved å identifisere de som kan trenge ekstra hjelp. Vanligvis inkluderer akademisk rådgivningsprogramvare funksjoner som forenkler ulike oppgaver for rådgivere, for eksempel planleggingsmøter, utvikling av kursplaner, overvåker akademiske ytelser gjennom dashboards og sending av varsler for studenter med risiko. I tillegg tilbyr disse verktøyene funksjoner for notater, slik at rådgivere kan dokumentere møter, spore studentens fremgang og planlegge oppfølging. Utover akademisk planlegging, kan rådgivere også bruke denne programvaren for å hjelpe studenter i sine langsiktige ambisjoner, med karriereplanleggingsverktøy som samsvarer styrkene sine med potensielle karriereveier, samt college-matching-funksjoner for å hjelpe studenter på videregående skole med å finne de rette høyskolene og universitetene.