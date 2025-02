Programvare for fraværshåndtering - Mest populære apper - St. Helena

Freshteam

Freshteam er den smarte HR-programvaren for bedrifter i vekst. Med Freshteam kan du tiltrekke, ansette og ta med deg nyansatte, avvikle nye ansatte, administrere medarbeiderinformasjon og avspasere – alt på ett sted. Freshteam hjelper til med å tiltrekke og finne topptalenter gjennom ulike kanaler – et karrierenettsted som kan tilpasses raskt, integrasjon med flere gratis og premium jobbtavler og sosiale mediekanaler. Når kandidatene er inne, kan rekruttererne samarbeide med ansettelseslederne for å screene og intervjue dem, dele tilbakemeldinger, legge igjen notater til hverandre, og til slutt ansette og rulle ut tilbud til de beste kandidatene. Freshteam gjør det også mulig for HR-teamet å ta med nye ansatte allerede før dag én - enten det er å fylle ut skjemaer, signere dokumenter eller dele ut håndbøker, kan Freshteam gjøre det med noen få klikk. I tillegg lar den deg også lage en onboarding-oppgaveliste og tilordne den til respektive personer. Du kan samle inn all nødvendig informasjon og opprette medarbeiderprofiler (som utformes i en katalog), administrere tilgangstillatelser til ansattes informasjon og dokumenter osv. HR-programvaren tar også fullstendig vare på ansattes fri, ansattes og lederens selvbetjening for ansatte for å reise forespørsler, arbeidsflyter for ledergodkjenning, avspaseringsrapporter for team og hele organisasjonen som gir en rask oversikt over kommende permisjoner, fraværstrender og mer. Android- og iOS-appene lar deg utføre viktige handlinger mens du er på farten. Freshteam er en del av Freshworks-produktfamilien, hvis produkter inkluderer Freshdesk Customer Support Software, Freshservice IT Service Management Software, Freshsales CRM Software, etc. – med mer enn 150 000 virksomheter over hele verden, inkludert Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux og PharmEasy.