Programvare for fraværshåndtering - Mest populære apper - Tyskland

Programvare for fraværsadministrasjon gjør det mulig for organisasjoner å planlegge, administrere og spore ansattes fravær, som ferie og sykefravær. Denne programvaren lar bedrifter definere fravær, administrere forespørsler og håndtere godkjenninger. Den inkluderer ofte funksjoner som inkluderer lokale forskrifter, lover og retningslinjer for å hjelpe bedrifter med å holde seg til kravene og redusere kostnadene. Vanligvis brukt av HR-avdelinger, er noen frittstående fraværshåndteringsløsninger også egnet for bedrifter uten en tradisjonell HR-avdeling. Denne programvaren kan være en del av en integrert HR-administrasjonspakke eller fungere som en frittstående løsning. Den integreres ofte med tredjeparts HR-applikasjoner, med kjerne HR-systemer som ofte fungerer som et sentralt oppbevaringssted for arbeidsstyrkedata.