A/B-testprogramvare - Mest populære apper - Tyrkia

Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO, SEO og A/B-testverktøy - En omfattende pakke for å øke konverteringen, forbedre brukeropplevelsen og optimalisere nettbutikkytelsen din. 🚀 A/B-testverktøy Vi introduserer Plerdys gratis A/B-testverktøy - omhyggelig designet for e-handel og nettbaserte virksomheter som har som mål å forsterke brukeropplevelsen og konverteringer. Sett opp, utfør og analyser A/B-tester enkelt for å ta datadrevne beslutninger. Vær vitne til resultater i sanntid og få praktisk innsikt for å optimalisere nettstedet ditt. 🌟 Use Cases - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Slipp løs det fulle potensialet til nettstedet ditt med Plerdy. Fra trafikkkildeanalyse, rulledybdesporing til identifisering av de mest interaktive elementene på nettstedet ditt, og brukervennlighetsproblemer – Plerdy er din one-stop-løsning. 🔥 Varmekart Styr strategien din med Plerdys dynamiske varmekart. Fang opp brukeratferd i sanntid, inkludert rulledybde, markør, tekstvalg og mer. Bryt ned data etter trafikkkilder eller enheter og ta informerte beslutninger for å forbedre brukervennligheten og engasjementet. 💬 Popup-skjemaer og NPS Utnytt Plerdys allsidige popup-skjemaer for å fange tilbakemeldinger, informere kunder eller samle inn potensielle kunder. Med over 25 tilpasningsalternativer kan du skreddersy budskapene dine til spesifikke målgruppesegmenter og optimalisere engasjementet. 🔍 SEO ​​Checker Øk SEO-en din med null innvirkning på nettstedets belastning. Plerdys SEO Checker gir daglig automatisert analyse, detaljerte rapporter og innsikt basert på Googles mobil-første indeksalgoritme for å forbedre nettstedets synlighet og ytelse. 🎥 Session Replay Dykk dypt inn i brukernavigasjonsmønstre med Plerdys øktreplay. Segmenter opptak etter trafikkkanaler eller enheter, merk videoer og avdekk skjult innsikt for å optimalisere brukerreisen. 📊 Konverteringsfrekvens og hendelser Gå aldri glipp av en begivenhet med Plerdys automatiserte sporing. Opprett konverteringstrakter, analyser brukeravbruddspunkter og optimaliser reisen for å øke konverteringene. 💼 Salgsytelse (sporing av e-handel) Forbedre e-handelsstrategien din med Plerdys salgsytelsesinnsikt. Analyser produktinteraksjoner, avdekk varer som ikke fungerer, og skreddersy tilbudene dine for å maksimere salg og lønnsomhet. 🛠 Tilpasning og integrasjon Plerdy kan enkelt tilpasses og integreres sømløst med ditt eksisterende økosystem, noe som sikrer en jevn og effektiv optimaliseringsprosess. Legg ut på en reise med sømløse optimaliseringer og økt ytelse med Plerdy. Veien din til forbedrede konverteringer, brukeropplevelse og SEO er bare et klikk unna. Utforsk, eksperimenter og Excel! ✨